Dupla suspeita de participar da morte de PM, morre após confronto com policiais no bairro Petrópolis

Redação AM POST

Uma dupla de criminosos, de identidade não revelada, foram mortos a tiros após confronto com a polícia na manhã desta quinta-feira (18), no beco Mossoró, bairro Petrópolis, zona Sul de Manaus. Eles são suspeitos de participação no homicídio do sargento da Polícia Militar do Amazonas, Manoel Martins, de 54 anos, ocorrido no início do dia 10 enquanto a vítima conduzia uma motocicleta.

Segundo informações da polícia, uma patrulha estava sendo feita quando os criminosos começaram a atirar. Policiais foram obrigados a revidar e os meliantes foram atingidos. Com eles foi apreendido um simulacro de arma de fogo, uma pistola, um revólver calibre 38 e um calibre 20.

Após serem atingidos, eles foram encaminhados com urgência ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto mas não resistiram.

Um outro homem, que ajudou a dupla a atirar contra os policiais conseguiu fugir.