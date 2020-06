“Não sabia que coronavírus dava em porco”, diz Eduardo Bolsonaro sobre Joice Hasselmann

Redação AM POST

Após a deputada federal Joice Hasselman (PSL-SP) anunciar que estava com covid-19 o seu colega de parlamento, deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) fez postagem ofensiva no Twitter sem citar o nome da ex-aliada.

“Não sabia que coronavírus dava em porco”, escreveu o filho do presidente Jair Bolsonaro. O porco é uma referência à congressista, que constantemente tem a aparência comparada ao animal em “piadas” que circulam a internet.

Joice foi internada em um hospital na quarta-feira, 17, após sentir cansaço intenso e ter febre mas já recebeu alta e está cumprindo isolamento em casa.

“Começou com falta de apetite. Estava muito difícil comer e beber qualquer coisa. Eu nunca tinha sentido isso. A coisa foi se intensificando e apareceu quadro de febre e um cansaço medonho. A ponto de eu não conseguir levantar da cama”, disse Joice ao Estadão/Broadcast. Segundo Joice, há preocupação dos médicos com o estado do seu pulmão. “Fiz a tomografia que mostrou um tal de ‘vidro fosco’”, disse.