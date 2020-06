Eliana testa positivo para Covid-19 e fica em isolamento total: “sem chão, triste e surpresa”

Redação AM POST*

A apresentadora Eliana anunciou, nesta sexta-feira (26/6), em seu Instagram que testou positivo para o coronavírus (Covid-19). Em nota, o SBT afirmou que após resultado ela foi afastada imediatamente de suas atividades na emissora.

“Hoje recebi a notícia que minha família testou negativo (Adri, Manu, Arthur, minha irmã e minha mãe) e eu testei positivo para o Covid 19. Fiquei sem chão, triste e surpresa”, contou a apresentadora.

Ainda segundo a emissora de Silvio Santos as gravações do quadro Minha Mulher Que Manda terminaram nessa quinta, enquanto Eliana testou positivo nesta sexta, por isso, toda equipe envolvida, elenco e convidados que tiveram contato com ela estão sendo devidamente monitorados segundo os protocolos médicos.

Leia nota na íntegra:

O SBT e a apresentadora Eliana informam que ela testou positivo hoje para a COVID-19 afastando-se imediatamente de suas atividades na emissora. Eliana se encontra assintomática, bem e monitorada. Ontem foi finalizada as gravações do quadro Minha Mulher Que Manda que estreia em julho, e toda equipe envolvida, elenco e convidados estão sendo devidamente monitorados segundo os protocolos médicos que vêm sendo seguidos pela emissora e conforme as recomendações do Ministério da Saúde e autoridades sanitárias. O SBT espera o pronto restabelecimento da apresentadora Eliana e que muito breve possa voltar às gravações.