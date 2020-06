Em 24 horas, Amazonas registra 1.122 novos casos de Covid-19, totalizando 55.111

Redação AM POST

O Amazonas diagnosticou mais 1.122 casos de Covid-19 nesta sexta-feira (12/06), sendo 56 por exame laboratorial de biologia molecular (RT-PCR) e outros 1.066 foram detectados por teste rápido, totalizando casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo boletim epidemiológico consolidado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).

De acordo com o boletim divulgado, nesta sexta-feira (12/06), foram confirmados mais 29 óbitos pela doença, desses 12 ocorridos nas últimas 24 horas e 17 em investigação que tiveram confirmação diagnóstica na data de hoje, elevando para 2.429 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus desta quinta-feira (11/06), foram registrados 50 sepultamentos, sete óbitos domiciliares e duas cremações.

Ao todo, 44.447 pessoas já passaram pelo período de quarentena (14 dias) e se recuperaram da doença. O boletim aponta ainda que 8.235 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, ou seja, são casos confirmados nos últimos 14 dias, que se encontram internados ou em isolamento domiciliar.

Internações – Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 365 pacientes internados, sendo 221 em leitos clínicos (28 na rede privada e 193 na rede pública) e 144 em UTI (40 na rede privada e 104 na rede pública).

Há ainda outros 298 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 208 estão em leitos clínicos (39 na rede privada e 169 na rede pública) e 90 estão em UTI (20 na rede privada e 70 na rede pública).

Ocupação de leitos – De acordo com números consolidados pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam) nesta quinta-feira (11/06), a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid era 54% e a taxa de UTI não-Covid era de 69%.

Em relação aos leitos clínicos Covid a taxa de ocupação estava em 31% nesta quinta, já os leitos não-Covid registravam 62% de ocupação.

Notificação – A consolidação dos casos notificados no Amazonas é realizada pela FVS-AM a partir de informações obtidas em três sistemas de informação: e-SUS notifica, Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) até as 10h de cada dia. Em Manaus, foram notificados 60.466 casos, enquanto no interior do estado o número chega a 61.616.

As notificações são realizadas pelas vigilâncias epidemiológicas dos municípios, por meio de sistema de informação de saúde, e repassadas para a FVS-AM, que consolida os dados. Os casos notificados são confirmados ou descartados, futuramente, por exame laboratorial ou testes rápidos.

Nesta edição, sete municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados deste boletim.

Municípios – Dos 55.111 casos confirmados no Amazonas até esta sexta-feira (12/06), 22.635 são de Manaus (41,07%) e 32.476 do interior do estado (58,93%).

Além da capital, 59 municípios têm casos confirmados: Manacapuru (2.728); Tefé (2.465); São Gabriel da Cachoeira (2.376); Coari (2.733); Parintins (1.898); Benjamin Constant (1.300); Tabatinga (1.160); Itacoatiara (1.103); Iranduba (1.136); Santo Antônio do Içá (902); Careiro Castanho (847); Maués (773); Autazes (774); Rio Preto da Eva (693); Barcelos (683); Presidente Figueiredo (669); Tapauá (512); São Paulo de Olivença (542); Boca do Acre (527); Anori (521); Itapiranga (452); Barreirinha (451); Alvarães (427); Beruri (374); Fonte Boa (368); Amaturá (344), Tonantins (348); Borba (352); Carauari (341); Uarini (346); Novo Aripuanã (269); Humaitá (278); Urucará (257); Anamã (234); Urucurituba (235); Eirunepé (227), Atalaia do Norte (222); Novo Airão (187); Jutaí (169); Manaquiri (167); Japurá (164); Nova Olinda do Norte (166); São Sebastião do Uatumã (159); Lábrea (175); Maraã (158); Silves (139); Caapiranga (126); Boa Vista do Ramos (133); Nhamundá (108), Guajará (115); Pauini (109); Codajás (96), Manicoré (93); Itamarati (78); Juruá (72); Santa Isabel do Rio Negro (64); Careiro da Várzea (56); Canutama (48) e Apuí (27).

Envira e Ipixuna são os únicos municípios do Amazonas sem casos confirmados de Covid-19.

Óbitos – Entre pacientes em Manaus, há o registro de 1.576 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus.

No interior, são 52 municípios com óbitos confirmados até o momento, em um total de 853. A lista inclui Manacapuru (117); Tabatinga (67), Coari (69); Tefé (65); Parintins (63); Itacoatiara (50); Iranduba (34); Maués (29); São Gabriel da Cachoeira (28); Benjamin Constant (25); Autazes (27); Barcelos (20); Presidente Figueiredo (19); Santo Antônio do Içá (18); Borba (16), São Paulo de Olivença (15); Tonantins (14); Careiro Castanho (13); Fonte Boa (13); Nova Olinda do Norte (15); Jutaí (12); Rio Preto da Eva (11); Alvarães (10); Amaturá (8); Novo Aripuanã (8); Boca do Acre (8); Anori (8); Manaquiri (7); Beruri (5); Novo Airão (5); Barreirinha (5); Itapiranga (5); Silves (4); Urucará (4); Tapauá (3); Humaitá (3); Carauari (4); Urucurituba (2); Caapiranga (2); Boa Vista do Ramos (2); Manicoré (2); Nhamundá (2); Codajás (2); Careiro da Várzea (4); Uarini (2); Maraã (2); São Sebastião do Uatumã (1); Guajará (1); Lábrea (1), Santa Isabel do Rio Negro (1); Atalaia do Norte (1) e Itamarati (1).

Outros 340 óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) estão sendo acompanhados, destes, 261 por investigação epidemiológica e 79 aguardando resultado laboratorial. Ao todo, 213 foram descartados para o novo coronavírus.

Serviço disponível – A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), em parceria com a Universidade de Estado do Amazonas (UEA), reforça a disponibilidade de forma gratuita por meio do aplicativo SASi de esclarecimentos em relação a dúvidas sobre a Covid-19. A outra ferramenta também disponível é o Call Center (92) 3090-1902, que dispõe de atendimento especializado na área médica, psicológica, farmacêutica e de enfermagem para ajudar a população. Desde o início da pandemia, foram realizados mais de 92.000 atendimentos, sendo 95% oriundos de Manaus.

A FVS-AM informa ainda que está disponível o painel de Covid- 19 Amazonas, por meio do link http://www.fvs.am.gov.br/indicadorSalaSituacao_view/60/2, que é atualizado diariamente com informações adicionais relacionada a pandemia de Covid-19.

Mais informações podem ser encontradas nos sites www.coronavirus.amazonas.am.gov.br e www.saude.am.gov.br/painel/corona.