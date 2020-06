Em Humaitá, garimpeiros fazem manifestação e pedem retorno do extrativismo mineral

Redação AM POST

Um protesto foi realizado por garimpeiros no município de Humaitá (a 561 quilômetros de Manaus) neste sábado (27), pedindo a volta do extrativismo mineral, que foi interrompido devido as operações ‘Curuquetê 2’ e ‘Verde Brasil 2’, deflagradas para combater o desmatamento ilegal e as queimadas na Amazônia.

Após a ‘Curuquetê 2’ licenças ambientais que legalizassem a extração foram cobradas dos trabalhadores, que não tinham a documentação e, por isso, os garimpos foram lacrados.

O ato foi realizado com populares de motocicletas, bicicletas e ocorreu de forma isolada, já que o Conselho Nacional das Populações Extrativistas do Amazonas (CNS) não deu apoio. Policiais militares acompanharam o protesto que correu de forma pacífica.