Em Manaus, bandidos invadem casa fazem família refém e roubam TVs, celulares e dinheiro

Redação AM POST

Uma residência foi alvo de assaltantes na madrugada dessa quarta-feira (10), no Conjunto Vale do Sinai, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

Segundo as vítimas, uma dupla de criminosos armados invadiu a casa e mantiveram a família refém amarrada e trancada em um cômodo. Na ação, os meliantes subtraíram televisores, celulares e o valor de R$ 2.800,00 em espécie.

Os meliantes fugiram após o crime e os reféns conseguiram se soltar e acionar a polícia, no entanto, ninguém foi preso até o momento. O crime está sob investigação.