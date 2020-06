Em Manaus, homem apanha com fio de ar-condicionado de ex-namorada lutadora

Redação AM POST

Um homem de 25 anos, de nome não divulgado, denunciou a ex-namorada dele também de 25 anos, após ter levado uma surra com fio de ar-condicionado, por volta das 22h30 da noite de sexta-feira (5), na residência dele, localizada no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. Segundo a vítima, a agressora é lutadora de ‘luta livre’ e bateu nele na frente de seu filho de 13 anos.

A vítima foi ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para registrar a ocorrência contra a ex-companheira. Ele contou que a agressão aconteceu por ela não ter aceitado o término do relacionamento do casal.

Na ocasião, a lutadora pediu para ir conversar com o ex-namorado. Ele se descuidou com o celular e ela leu uma mensagem de outra mulher. Enciumada, ela puxou o fio do ar-condicionado e partiu para a agressão. A vítima conta que não reagiu pois temia que a ex-companheira se fizesse de vítima para a polícia e tentasse incrimina-ló.

Ele deverá passar por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e a equipe do 6º DIP deve colher o depoimento da mulher.