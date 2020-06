Em Manaus, homem é preso por espancar a própria companheira com barra de ferro até ela desmaiar

Redação AM POST*

As equipes da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) das zonas norte e leste da capital, prenderam, em flagrante, na manhã da última quarta-feira (24/06), por volta das 9h, um homem de 47 anos, por ter agredido fisicamente, injuriado e ameaçado a própria companheira, uma mulher de 40 anos. O fato ocorreu na madrugada da mesma data da prisão, por volta de 1h, na residência do casal, situada no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus.

De acordo com a titular da especializada, delegada Wagna Costa, na ocasião das agressões, o infrator havia consumido bebidas alcoólicas, quando começou a desferir murros e golpes de barra de ferro contra sua companheira, sem nenhum motivo. No momento em que sofreu as agressões, a vítima chegou a desmaiar, e, ao acordar entre ameaças e xingamentos, correu para a rua, onde foi socorrida por uma vizinha.

“A vítima chegou à unidade policial por volta das 8h, com muitos hematomas pelo corpo, e declarou que só não denunciou o companheiro ainda na madrugada, porque estava desnorteada, em virtude das agressões que sofreu. Assim que a denúncia foi formalizada, a nossa equipe saiu em diligências para localizar o paradeiro do infrator”, explicou a delegada Wagna.

Segundo a autoridade policial, o indivíduo foi encontrado na casa de um conhecido, localizada no mesmo bairro e zona em que os crimes foram cometidos. A delegada informou que o casal manteve, ao longo de 19 anos, um relacionamento marcado por agressões cometidas por parte do infrator.

Conduzido ao prédio da DECCM das zonas norte e leste, o indivíduo foi autuado em flagrante por lesão corporal, injúria e ameaça, no âmbito da violência doméstica. Após passar por audiência de custódia e ter a prisão em flagrante convertida para prisão preventiva, o infrator permanecerá recluso em uma unidade prisional da capital à disposição da Justiça.