Em Manaus, homem flagrado agredindo mulheres em estabelecimento é procurado pela polícia

Redação AM POST

Um homem, ainda não identificado, foi flagrado por câmeras de segurança agredindo duas mulheres na noite deste domingo(21), em um estabelecimento comercial, na avenida Curaçao, bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus.

As imagens mostram o momento em que o agressor está dentro de um veículo modelo Gol, cor preto, com outros homens, e tenta iniciar uma conversa com duas mulheres. Uma delas fala algo para ele e vira de costas, aparentemente desgostoso com o que a vítima disse, ele sai do veículo e bate no rosto da mulher com um objeto cortante.

Após a ação, a amiga da vítima tenta defendê-la, dando tapas no rosto do homem e acaba sendo agredida severamente com vários socos no rosto.

Pessoas que estavam em torno viram toda a cena e não interferiram em nada e o acusado entrou no carro e foi embora.

A polícia solicita ajuda para identificar o infrator e tomar as medidas cabíveis. Informações podem ser passadas ao disque-denúncia 181.

Veja o vídeo: