Em Manaus, homem mata a própria mãe a facadas por ter negado dinheiro a ele

Redação AM POST

Um homem, identificado como Leonardo Freitas Natividade, popularmente conhecido como “Leco”, de 28 anos, foi preso após matar a própria mãe, Marcelina Natividade, de 60 anos, a facadas na madrugada desta terça-feira (9), na Travessa Boa Esperança, bairro Crespo, Zona Sul de Manaus.

Conforme a polícia, o acusado é dependente químico, ex-presidiário e já tinha passagem pela polícia por roubo e estupro. No dia do assassinato contra a mãe, Leonardo amarrou o irmão no andar de cima da residência, e desceu para pedir dinheiro para a mãe, que se recusou a entregar o valor ao filho.

Revoltado, “Leco” foi até a cozinha, pegou uma faca e desferiu os golpes na própria mãe. A idosa agonizou até a morte e teve R$ 300 roubado.

O criminoso foi preso enquanto andava distraído por uma rua e foi levado a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), para os procedimentos cabíveis.