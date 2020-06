Em Manaus, jovem é preso por espancar o próprio pai idoso que sofre de Alzheimer

Redação AM POST

Fabrício do Nascimento Pereira, de 18 anos, foi preso em flagrante após espancar o próprio pai idoso, identificado como Francisco Gomes Pereira, de 74 anos, portador de Alzheimer, manhã desta sexta-feira (19), na casa da família, situada na rua Londres, comunidade Nova Conquista, Zona Leste de Manaus.

Em relato, a filha do idoso, Ivone Pereira, que também é cuidadora dele, afirmou que foi até a residência após achar estranho ele ter sido levado para a casa dela. Ao chegar na residência, viu o jovem agredindo o pai com chutes a pontapés.

Ainda segundo Ivone, o idoso tinha urinado no penico e acabou deixando o recipiente cair no chão e algumas gotículas respingaram em Fabrício que em seguida começou a espanca-lo. Conforme ela, o rapaz sempre teve um comportamento agressivo e por isso ela cuidava do pai, mas eles continuavam morando apenas os dois na mesma casa.

Após a chegada da polícia, o idoso foi levado com urgência a uma unidade hospitalar e Fabrício foi encaminhado ao prédio do 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis. Francisco segue internado.