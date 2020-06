Em Manaus, mãe de menino que morreu queimado é presa em flagrante por abandono de incapaz e vizinhos protestam

Redação AM POST

Jéssica Barbosa, de 25 anos, mãe do menino Alexsandro Brabosa, de 6 anos, que morreu queimado na manhã desta sexta-feira (12), durante um incêndio, foi presa em flagrante por abandono de incapaz. O acidente aconteceu no bairro São José, zona leste de Manaus.

Após a chegada da mulher e o marido na residência, policiais deram voz de prisão a ela. Vizinhos comovidos ainda tentaram fechar uma das vias próxima da casa, para impedir a prisão. Deram bom testemunho do casal, afirmaram serem humildes e cuidarem bem das crianças e por necessidade ela saía para trabalhar e o marido também.

Mesmo com as afirmações, Jéssica foi levada para delegacia e aguarda a decisão da Justiça.

A delegada titular da Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA), Joyce Coelho, explica que o crime de abandono de incapaz está previsto em lei com pena de até três anos. No caso da mãe, o delito se agrava pela morte do menor e pelos outros dois filhos de 7 e 3 anos que também estavam na residência.