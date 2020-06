Em Manaus, major da PM é exonerado após ser flagrado passeando com cachorro em carro oficial

Redação AM POST

Um major da Polícia Militar, identificado como Alexandre Ribeiro Araújo foi exonerado do comando da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) após ser flagrado passeando em um carro oficial com seu cachorro, na avenida Umberto Calderaro, na zona centro-sul de Manaus.

Na imagem é possível ver o cachorro de pequeno porte com uma parte do corpo para fora do veículo sendo segurado pelo major que estava no volante.

O vídeo começou a circular nas redes sociais e grupos de whatsapp nesta segunda-feira (1).

Veja o vídeo: