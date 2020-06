Em Manaus, oito bares são fechados por descumprimento do decreto governamental

Redação AM POST

A Central Integrada de Fiscalização (CIF) fechou oito bares que funcionavam de maneira irregular nessa sexta-feira (26/06) na zona sul e centro-sul da capital. A CIF está realizando fiscalizações desde a noite da última quinta-feira (25/06), com o intuito de verificar o cumprimento do decreto governamental de prevenção ao novo coronavírus. O funcionamento de bares ainda não está permitido.

A ação contou com a participação de servidores estaduais e municipais, entre agentes da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS/AM), da Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), Corpo de Bombeiros, das Polícias Civil e Militar, Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) e outros órgãos da Prefeitura de Manaus e Governo do Estado. A coordenação foi da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Ainda na noite dessa sexta-feira, as equipes saíram para fiscalização em bares em bairros como Eldorado, Santo Antônio, Santo Agostinho, Alvorada, São Lázaro, Ponta Negra e Cidade Nova. Além das fiscalizações, a população também pode contribuir através de denúncias pelo número 190.