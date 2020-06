Em Manaus, pai é denunciado por maus-tratos e polícia descobre que ele era um estuprador foragido

Redação AM POST

Na tarde de terça-feira (16/06), por volta das 16h, policiais civis da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), sob o comando da delegada-geral Emília Ferraz e coordenação da delegada Joyce Coelho, titular da especializada, prenderam, em cumprimento a mandado, um homem, 51 anos, pelo crime de estupro de vulnerável cometido em 2011, no estado de Rondônia, de onde ele estava foragido da Justiça. A prisão ocorreu em uma assistência técnica, no bairro Santo Antônio, zona oeste da capital.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, policiais da Depca chegaram até o foragido a partir da denúncia de um adolescente de 15 anos, que foi à especializada e relatou que estava sofrendo maus-tratos por parte de seu genitor. No momento do registro da ocorrência, a equipe policial descobriu que o pai do menor estava com um mandado de prisão preventiva em aberto.

“A vítima relatou que, há dois meses, veio de Rondônia para Manaus com o intuito de conhecer o pai biológico. Durante esse período, ele mencionou que vinha sofrendo maus-tratos por parte do genitor”, revelou a delegada.

Conforme a autoridade policial, o adolescente chegou a ligar para a mãe dele, que mora em Rondônia, contando sobre os maus-tratos que vinha sofrendo por parte do pai, que o chutava e cuspia no rosto dele. A mãe, então, orientou-o a registrar a denúncia.

Procedimentos – O homem foi encaminhado para o Centro de Recolhimento de Triagem (CRT) e ficará à disposição da Justiça.