Em Manaus, vereador pede esclarecimento sobre óbitos e sonegação de impostos no Hapvida

Redação AM POST*

O vereador Elias Emanuel (PSDB) protocolou à mesa diretora da Câmara Municipal de Manaus (CMM) um documento convidando o presidente do hospital Hapvida a dar esclarecimentos para a Comissão de Saúde após a publicação de um vídeo sobre os números de altas dadas por Covid-19 que conflitaram com o alto índice de óbitos não registrados. O parlamentar falou ainda sobre a sonegação de impostos que estaria acontecendo.

O Hapvida tem cerca de 250 mil usuários no Amazonas e 80 leitos disponíveis, conseguindo 300 altas no casos de Covid-19, mas segundo o vereador, é negligente nos números de óbitos.

Segundo o vereador Marcelo Serafim (PSB), dentre os atestados de óbitos por conta do novo coronavírus recebidos pelo cemitério de Manaus por hospital particular, o Hapvida foi o que mais perdeu vidas.

Outro fato citado por Elias, é que o hospital não paga impostos à capital e não contribui com o estado do Amazonas por possuir sede no estado do Ceará, ao mesmo tempo, possui uma ação dizendo que a área geográfica do hospital está localizada na Zona Franca de Manaus, excluindo PIS e COFINS para o estado do Ceará.

“Esse é um jeitinho brasileiro para dar nó no milho e, me admira que empresas de nome internacional que são clientes da Hapvida não exigem a responsabilidade social que ela deveria prestar. Por isso, eu convido o presidente Jorge Pinheiro para esclarecer esses pontos”, concluiu Elias.

Falta de atendimento

Vários pacientes do plano de saúde Hapvida que testaram positivo para a Covid -19 denunciam aos vereadores a falta de atendimento adequada que deveria receber da empresa. Eles relatam que não foram atendidos no Hospital Rio Negro, nem em qualquer outra unidade administrada pela empresa e precisaram ser transferidos para hospitais públicos. Uma parte deles foi atendida no hospital de campanha Gilberto Novaes, da Prefeitura de Manaus.

Há casos de clientes do Hapvida que foram levados ao Hospital 28 de Agosto, Platão Araújo e também ao Hospital Delphina Aziz, todos administrados pelo Governo do Estado. As denúncias comprovam a omissão e o abandono dos pacientes que, mesmo com plano de saúde em dia, são obrigados a procurar ajuda por conta própria para salvar as próprias vidas.

Rosângela de Moura Correa, 52 anos, aposentada por invalidez, foi uma das usuárias que não recebeu atendimento pelo plano.

“Passei muito mal, tive dois desmaios, fui ao Hapvida mais de uma vez, com muitas dores no corpo , não estava aguentando as minhas pernas, pedi para o médico que me passasse remédios para dor, eu tomei e melhorei um pouco. Ao chegar em casa piorei. (Chorando) Quando meu filho me levou à noite fui desmaiada então voltei para casa. Minha filha disse, mãe a senhora não pode ficar aqui, precisa ser medicada, porque esses remédios não estão fazendo efeito. Achei que fossem me internar, mas mandaram eu ir para casa e graças a Deus fui atendida no hospital público e tenho minha saúde de volta. Me senti desamparada pelo plano quando mais precisei. Sou humana, pago o plano em dia, nunca recebi um tratamento digno. As pessoas falam mal do hospital publico, mas aqui foi que eu sobrevivi e sendo muito bem tratada”.

Norinei Sopares Ferreira, mecânico, que também paga o plano Hapvida, foi outra vítima do novo coronavírus.

“Contraí a Covid- 19 no dia sete de maio, procurei o hospital onde meu plano atende, passaram remédios mas sete dias depois vi que não fazia efeito. Voltei na Hapvida dia 14, o médico passou outros remédios. No dia 19 vi que não tinha mais condições de ficar em casa. Chamaram o Samu, pois eu estava muito debilitado, com falta de ar. Me levaram para o Platão Araújo no oxigênio, pois estava sem condições de respirar sozinho e, lá no Platão já fui logo para a sala de isolamento e no mesmo dia fui transferido ao Hospital de Campanha onde fui muito bem atendido e, digo para vocês, lá tem profissionais dedicados no que fazem. Devo minha vida a Deus e ao Hospital de Campanha.”