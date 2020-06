Embarcação com 10 mil munições clandestinas e motocicleta roubada é apreendida em Manaus

Redação AM POST

Na madrugada de quarta-feira (24/06), por volta das 3h, as equipes da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) deflagraram uma ação policial que culminou na apreensão de cerca de 10 mil munições de origem clandestina e uma motocicleta roubada com documentos falsificados. A carga foi apreendida em uma embarcação, que estava atracada no porto da feira da Panair, situado no bairro Educandos, zona sul de Manaus.

De acordo com o titular da especializada, delegado Cícero Túlio, que coordenou a ação, a investigação em torno do caso é resultado de um desdobramento de diligências policiais realizadas pela DERFV. Depois de intensos trabalhos investigativos, as equipes conseguiram localizar a carga ilegal, oriunda do município de Itacoatiara (distante 176 quilômetros em linha reta da capital).

“Após averiguações no porão de uma embarcação, encontramos munições de diversos calibres, dentre cartuchos de escopeta, rifle e pistola, além de uma motocicleta, cujo documento era falsificado. Segundo diligências, munições como essas são adquiridas em países da América do Sul, como a Bolívia e a Colômbia, onde o material é vendido clandestinamente a um preço muito abaixo do valor de mercado”, explicou o titular da especializada.

Segundo Túlio, o proprietário da embarcação e outras duas pessoas já foram interrogadas durante procedimentos instaurados na unidade policial. O delegado destacou, ainda, que as investigações acerca do caso terão continuidade a fim de identificar o destino da carga, bem como os responsáveis pelo envio da remessa.