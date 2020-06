Embarcação com drogas é apreendida e responsáveis pelos ilícitos são presos em Manaus

Redação AM POST

O Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Amazonas (CPAmb/PMAM), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), na noite desta sexta-feira (19/06), apreendeu drogas que estavam numa embarcação que chegava a Manaus, vinda de Coari (a 363 quilômetros da capital), e deteve três homens por tráfico de entorpecentes, no Porto da Ceasa, bairro Mauazinho, zona leste.

Após receber denúncia por meio do linha direta, a equipe policial, a bordo da lancha Dessana, efetuou abordagem a uma embarcação tipo expresso, de nome Lana Rafaela IV, procedente de Coari, que foi interceptada nas proximidades do furo do Paracuuba, próximo a Iranduba. Durante revista na embarcação, foram encontradas, em uma bolsa de cor preta, sete tabletes de possivelmente maconha tipo skunk.

O proprietário da droga foi identificado e questionado sobre quem receberia a droga, respondendo que os receptadores estariam aguardando por ele no Porto da Ceasa. Foi solicitado apoio da equipe da 1ª Companhia do BPAmb, responsável pelo policiamento ambiental terrestre, a fim de fazer a detenção dos receptadores.

Logo que a lancha expresso atracou no porto da Ceasa, as equipes já estavam a postos para a abordagem. No momento em que a droga foi repassada aos receptadores, as equipes deram voz de prisão a dois homens que estavam em um veículo Volkswagen modelo Gol, de placas QXR-0B91.

Na ação, além dos sete tabletes de drogas, somando aproximadamente 7 quilos, foram apreendidos o veículo Volkswagen Gol e três aparelhos celulares Samsung.

O proprietário dos entorpecentes e os dois receptadores foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências cabíveis.