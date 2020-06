Empresas de reciclagem são flagradas com ligações clandestinas de energia em Manaus

Redação AM POST

Uma operação da Polícia Civil juntamente com o Instituto de Criminalística sob o comando do delegado titular do 28º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Wenceslan Souza de Queiroz, e a empresa Amazonas Energia, flagrou ligações clandestinas de energia para empresas de reciclagem. O flagra aconteceu sexta-feira (26), na Rua Palmeira do Miriti, bairro Distrito Industrial II, zona leste de Manaus.

Segundo a polícia, os locais estavam com ligações de energia trifásica sem medição e durante a vistoria outra empresa localizada no bairro Puraquequara, também estava com irregularidades na medição.

Na averiguação foi descoberto ligações clandestinas para uma obra civil que também foi autuada, e uma oficina mecânica que estava ligada diretamente à rede da Amazonas Energia.

A polícia está tomando as medidas cabíveis sobre o caso.