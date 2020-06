Entregador de pizza é assassinado com tiro na cabeça enquanto trabalhava no bairro Grande Vitória

Redação AM POST

Um entregador de pizza, identificado como Juvenal Vieira Júnior, de 24 anos, foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (25), na rua Imperatriz, localizada no bairro Grande Vitória, Zona Leste de Manaus. Informações preliminares apontam que ele possa ter sido vítima de latrocínio (roubo seguido de morte).

Conforme a polícia, Juvenal trabalhava em uma lanchonete e estava fazendo entregas quando foi surpreendido por dois homens armados em uma moto. Os meliantes mandaram ele descer do veículo e em seguida efetuaram os disparos na cabeça e no tórax do mesmo.

Os meliantes levaram a moto do rapaz e conseguiram fugir sem serem identificados. Foi constatado posteriormente com a chegada da polícia, que Vieira já tinha passagem pela polícia.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo e a Delegacia Especializada em homicídios e Sequestros (DEHS), investiga o caso.