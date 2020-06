Esforços contra o trabalho infantil devem ser ainda maiores

Por: Secretaria Municipal de Comunicação

Dados da Pesquisa Nacional por amostra de Domicílios (Pnad) mostram que 2,4 milhões de crianças e adolescentes, de 5 a 17 anos, no Brasil estão ou estiveram em situação de trabalho. Os números são de 2016 – pesquisa mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) neste segmento. Quatro anos depois, o total pode ser ainda maior. Nesta semana, na data de 12 junho, tem-se instituído os dias Nacional e Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, quando as atenções estão voltadas para a necessidade de maior proteção deste público.

Este ano, a campanha traz como tema “Covid-19: agora mais do que nunca protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil”. A proposta é que seja feito um esforço ainda maior para que o desemprego de chefes de família gerado na pandemia não leve ainda mais crianças e adolescentes para o trabalho nas ruas.

Promovendo ações contínuas de proteção à criança e ao adolescente, a Prefeitura de Manaus tem somado esforços para que o quadro de desemprego em meio à pandemia não tenha grandes reflexos na capital. Dentro das ações, está o apoio às famílias de crianças da rede municipal com a entrega do Kit merenda (com feijão, arroz, macarrão e outros itens), além de R$ 50 por meio do programa Nossa Merenda para ajudar as famílias nas despesas do lar durante o isolamento social, além das refeições servidas nas cozinhas comunitárias e restaurantes populares gerenciados pelo município, que tiveram aumento de público neste período de pandemia.

São ações que certamente estão ajudando a evitar um número ainda maior de crianças e jovens nas ruas em busca de auxílio para seus lares. Somam-se a isso as próprias ações já direcionadas continuamente às crianças e adolescentes por meio da rede sócio assistencial do município.

Agora, é importante que mais pessoas se unam a esta causa, denunciando casos no qual estejam crianças e/ou adolescentes inseridos em situação de trabalho. Ligue para o 0800-092-1407 (Disque-Denúncia) ou 0800-092-6644 (Disque-Direitos Humanos) e ainda o Disque 100.

Saiba Mais

A luta contra o trabalho infantil no Brasil e no mundo ganhou um símbolo: o cata-vento de cinco pontas coloridas. A peça tem sentido lúdico e expressa a alegria que deve estar presente na vida das crianças, além da realização de ações permanentes articuladas para prevenção e erradicação.

Faça a sua parte. Não se omita! Denuncie!

#naoaotrabalhoinfantil