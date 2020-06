Fabrício Queiroz é preso na casa de advogado de Flávio Bolsonaro

Reuters

Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, foi preso na manhã desta quinta-feira em Atibaia, interior de São Paulo, pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Estado, em cumprimento de mandado expedido pela Justiça do Rio de Janeiro, informaram os MPs paulista e fluminense.

Queiroz foi preso em um imóvel do advogado Frederick Wassef, que representa Flávio Bolsonaro e também atua para o presidente na investigação sobre o atentado a faca que Bolsonaro sofreu na campanha eleitoral de 2018. Wassef esteve no Palácio do Planalto na quarta-feira, onde acompanhou a posse de Fábio Faria no Ministério das Comunicações. O advogado, que tem uma base em Brasília, tem se reunido com alguma freqüência com Bolsonaro, em encontros dentro e fora da agenda oficial.

O mandado expedido pela Justiça fluminense se refere às investigações sobre o esquema conhecido como “rachadinha” na Assembleia Legislativa do Rio. Queiroz foi assessor de Flávio Bolsonaro quando o atual senador era deputado estadual no Rio. A suspeita é de apropriação e desvio de parte dos salários dos servidores do gabinete do parlamentar.

De acordo com o MP do Rio, outras medidas cautelares determinadas pela Justiça estão sendo cumpridas no Rio de Janeiro. Um dos alvos, de acordo com uma fonte do MP fluminense, é um imóvel em Bento Ribeiro, zona norte da cidade do Rio de Janeiro, que consta da declaração de bens que Bolsonaro enviou ao Tribunal Superior Eleitoral na eleição presidencial de 2018.

“Na manhã desta quinta-feira, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e a Polícia Civil efetuaram a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, na cidade de Atibaia”, informou o MP paulista em nota.

“Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça do Rio, a pedido do Grupo de Combate à Corrupção (Gaecc) do Ministério Público daquele Estado, que investiga a participação de Queiroz em um esquema de desvio de vencimentos de servidores do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. A transferência para o Rio ocorrerá ainda hoje.”

De acordo com o MP do Rio, a operação desta quinta foi batizada de Anjo e também teve como alvo de medidas cautelares servidores e ex-servidores da Assembleia Legislativa do Estado.

“Contra outros suspeitos de participação no esquema, o MPRJ obteve na Justiça a decretação de medidas cautelares que incluem busca e apreensão, afastamento da função pública, o comparecimento mensal em Juízo e a proibição de contato com testemunhas”, afirmou o MP fluminense.

Procurada a assessoria de Flávio Bolsonaro não respondeu imediatamente a pedidos de comentários. A Reuters também tentou contato com Wassef, mas ainda não obteve resposta.

As investigações sobre o alegado esquema de “rachadinha” começaram em 2018, quando foi deflagrada a operação Furna da Onça.

O ponto de partida para as investigações envolvendo Queiroz e Flávio Bolsonaro foi uma movimentação financeira atípica de mais de 1 milhão de reais nas contas do ex-assessor parlamentar. A suspeita é que os recursos fossem resultado da “rachadinha” na Assembleia Legislativa do Rio.

Queiroz é policial militar aposentado e amigo da família Bolsonaro, inclusive do presidente.

Ele não apareceu mais em público após o escândalo e chegou a faltar a depoimentos no MP do Rio sobre o caso alegando problemas de saúde.

Queiroz esteve internado em São Paulo para uma tratamento contra um câncer.