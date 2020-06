Fátima Bernardes diz que é a favor da liberação das drogas e do aborto

Fátima Bernardes falou sobre temas polêmicas e revelou ser a favor da legalização das drogas e do aborto no Brasil. A apresentadora do ‘Encontro” afirmou que nunca experimentou qualquer tipo de droga, mas defendeu o direito de escolha das pessoas.

“É um assunto com prós e contras, mas sou a favor da legalização. Além de frear o tráfico e diminuir a violência, facilitaria o uso medicinal da maconha, um tema que enfrenta preconceito. Eu sou bem careta. Nunca experimentei droga. Nunca tomei um copo de chope na vida. No máximo bebo um pouquinho de vinho socialmente. Mas acredito firmemente no direito de escolha das pessoas para sua própria vida”, disse ela, em entrevista à revista “Veja”.

Sobre o aborto, a apresentadora do “Encontro” explicou que jamais faria, mas ressaltou a importância da mulher fazer sua própria escolha:

“Sou, pelo mesmo motivo. Pessoalmente, com a estrutura que sempre tive em família, não faria. Mas ninguém tem o direito de decidir sobre as opções do outro”.

A namorada de Túlio Gadêlha também respondeu perguntas sobre plástica e afirmou que, aos 57 anos, nunca recorreu ao bisturi, mas que não teria problema com isso.

“A pele que eu tinha não volta, não tem jeito. Aplico Botox desde os 42 ano. Não fiz plástica ainda porque tenho medo de não me reconhecer depois. Quando me olhar no espelho e ficar triste, vou fazer, sim”.