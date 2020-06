Festa clandestina acaba com casa incendiada e proprietário esfaqueado em Manaus

Redação AM POST

Uma casa localizada na rua Belém, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus, pegou fogo na manhã deste domingo (21), após uma festa clandestina em que o proprietário do imóvel foi esfaqueado.

Segundo a polícia, o dono alugou a casa para a festa e foi convidado a participar do evento. No entanto, ele se arrependeu, decidiu encerrar a comemoração e o grupo de pessoas que estava na residencia se revoltou, o esfaqueou e botou fogo no local.

O homem foi socorrido e levado com urgência ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo.

Os autores da tentativa de homicídio conseguiram fugir e a polícia investiga o caso.