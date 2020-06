Filho de deputado petista é preso com 40kg de maconha

Redação AM POST*

Rogério Alves Bordalo, 34 anos de idade, filho do deputado Carlos Bordalo (PT/PA), foi preso com 40 kg de maconha escondidos em veículo que conduzia na cidade de Açailândia, no estado do Maranhão, e aguarda decisão da Justiça sobre a possibilidade de responder em liberdade.

De acordo com a assessoria de imprensa do deputado petista, Rogério, que é geógrafo, tem mestrado na Unicamp e é dependente químico, receberá auxílio jurídico.

“Este episódio mostra o quanto a vida de uma pessoa pode ser alterada por circunstâncias que a família muitas vezes desconhece. O Deputado, a mãe de Rogério, seus irmãos e irmã sentem a dor de milhares de famílias que embora tenham aconselhado e apoiado seus filhos se veem impotentes diante de fatos como estes”, destaca nota divulgada sobre o caso.