Flávio Bolsonaro ganha foro especial no caso das ‘rachadinhas’ que terá novo comando

Redação AM POST*

O processo que investiga a prática de ‘rachadinha’ no gabinete do senador Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro sairá das mãos do juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal, e irá para o Órgão Especial do TJ, colegiado formados por 25 desembargadores após a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio ter aceitado pedido de habeas corpus do parlamentar e concedido a ele foro especial.

O pedido assinado pela advogada Luciana Pires questiona a competência da primeira instância para julgar o caso. A advogada argumenta que Flávio era deputado estadual na época dos fatos e que, portanto, teria foro especial.

Flávio é investigado desde janeiro de 2018 sob a suspeita de recolher parte do salário de seus empregados na Assembleia Legislativa do RJ de 2007 a 2018 -prática chamada de rachadinha. Os crimes em apuração são peculato, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e organização criminosa.