Funcionária da saúde é presa após desviar material hospitalar no município de Novo Airão

Redação AM POST

Policiais militares do 6º Grupamento de Polícia Militar (GPM) detiveram, na manhã desta segunda-feira (22/06), uma mulher, 49, em posse de materiais hospitalares desviados de um hospital. A ação aconteceu na avenida Ajuricaba, centro do município de Novo Airão (distante 196 quilômetros de Manaus).

Os policiais em serviço receberam denúncia, via linha direta, por volta de 5h, informando que uma funcionária do hospital de Novo Airão estaria desviando materiais da referida unidade onde trabalha e que, nesta segunda-feira, estaria novamente realizando a prática.

A equipe esperou a movimentação em um local próximo ao hospital. Em determinado momento, identificaram a chegada de um taxista, que pegou alguns pacotes. Neste instante, os policiais realizaram a abordagem e no veículo, encontraram vários itens hospitalares e ainda R$ 30 em espécie.

O taxista comentou que, parte do material, havia sido entregue por uma mulher, cuja identificação foi informada, na entrada do hospital. Em seguida, os policiais, em posse do material apreendido, foram até o hospital com o taxista. A pessoa que responde pela gerência da unidade e a mulher envolvida foram levadas para a 77ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP). Ela foi autuada pelo crime de peculato e os outros dois foram tipificados como testemunhas.