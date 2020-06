Garantido e Caprichoso farão live especial em Parintins

Redação AM POST

Os bois-bumbás Garantido e Caprichoso, farão neste sábado (26), no Bumbódromo de Parintins (distante cerca de 369 quilômetros da capital Manaus), uma live as 20h30, sem a presença da galera, e com todos os itens oficiais.

O Festival Folclórico da Ilha Tupinambarana teve a data suspensa devido a pandemia do novo coronavírus e como medida de precauções contra a propagação da doença. Durante a transmissão, será anunciada a nova data do evento que foi adiado para novembro de 2020.

A live será transmitida pela TV A Crítica e informações extraoficiais dão conta que cada boi recebeu R$ 20 mil pela apresentação.