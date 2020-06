Gilmar Mendes sobre dados do Covid-19: “é manobra de regimes totalitários”

O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes criticou neste sábado (6) a mudança feita pelo governo federal na divulgação de dados referentes ao coronavírus e disse que a “manipulação de estatísticas é manobra de regimes totalitários”.

“A manipulação de estatísticas é manobra de regimes totalitários. Tenta-se ocultar os números da #COVID19 para reduzir o controle social das políticas de saúde”, escreveu o ministro em uma rede social. “O truque não vai isentar a responsabilidade pelo eventual genocídio. #CensuraNao #DitaduraNuncaMais.”

Nesta semana, o boletim do Ministério da Saúde com o balanço da doença passou a ser publicado no fim da noite e com menos informação que antes. O portal oficial do ministério ficou fora do ar e, ao ser restabelecido, também deixou de informar os dados acumulados da pandemia.

Mais cedo, Gilmar Mendes foi moderador de um debate promovido pelo IDP e que teve a participação do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, demitido por Jair Bolsonaro em abril deste ano. No encontro, Mandetta disse que o desmanche de informação é uma tragédia para o país.

“Do ponto de vista de saúde, é muito ruim, é uma tragédia o que a gente está vendo, de desmanche da informação”, disse Mandetta.