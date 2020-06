Governo do Amazonas disponibiliza mais de 1 milhão para pagamento da quarta parcela do auxílio-moradia a famílias do Monte Horebe

Redação AM POST

O Governo do Amazonas, por meio da Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab), efetuará, nesta quarta (10/06) e na sexta-feira (12/06), o pagamento da quarta parcela do auxílio-moradia. A ação beneficiará 2.174 famílias, que foram retiradas da ocupação irregular Monte Horebe e estão aptas a receber o benefício.

Para evitar aglomeração e contribuir com as ações de prevenção ao novo coronavírus, o banco Bradesco, a Suhab e a Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) decidiram que o pagamento permanecerá sendo realizado em dois dias. Outra medida é a distribuição do pagamento em dez agências específicas escolhidas pelo banco por possuírem melhor estrutura de atendimento.

O Governo do Amazonas realiza esses pagamentos com recursos próprios e para esta quarta parcela disponibilizou um valor de R$ 1.304.400,00.

As listas de nomes divididas por ordem alfabética e com a indicação dos endereços das agências selecionadas estão postadas nos seguintes sites: www.suhab.am.gov.br e https://www.defensoria.am.def.br.

Para receber o benefício, que é uma ordem bancária nominal, os beneficiários devem ir a partir das 10h, na agência Bradesco designada, munidos de RG e CPF e ainda, apresentar Certidão de Casamento e/ou Averbação de Divórcio, em caso de mudança de nome.