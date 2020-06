Governo Federal envia insumos e medicamentos a dois municípios do Amazonas

Redação AM POST

Reforçando o trabalho de assistência que tem sido realizado pelo Governo do Amazonas junto aos municípios do interior do Estado no combate ao coronavírus, o Ministério da Saúde (MS), em parceria com o Ministério da Defesa, enviou para Manaus, neste sábado (06/06), profissionais de saúde, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e medicamentos, que serão entregues aos Hospitais de Guarnição dos municípios de São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga.

Foram enviados aos municípios cerca de 95,7 mil EPIs como máscaras N95, máscaras cirúrgicas, aventais, macacões, protetores faciais, toucas e luvas, além de 3,9 mil litros de álcool em gel. Também foram enviados 680 testes rápidos para detectar Covid-19 e 150 testes rápidos de malária, além de medicamentos.

Os materiais serão utilizados pelas equipes recrutadas pela Secretaria Executiva Especializada de Saúde Indígena (Sesai), que vão atuar nos hospitais de guarnição dos dois municípios de Tabatinga e São Gabriel e também aos profissionais que realizarão atendimento nas comunidades indígenas de Maturaça Yauaretê Querari e São Joaquim.

A secretária de Estado de Saúde, Simone Papaiz, que no final do mês de maio esteve na região acompanhando a entrega de respiradores e insumos, ressaltou a importância das ações conjuntas no Estado. “O apoio do Governo Federal auxilia o trabalho que o Estado e as prefeitura têm desenvolvido no fortalecimento da assistência à população da região, sendo fundamental durante a pandemia do novo coronavírus”, destacou.

O secretário executivo adjunto de Atenção Especializada ao Interior da Susam, Cássio Espírito Santo, ressaltou que o Estado, além de também enviar equipamentos, EPIs e medicamentos, reforçou também o serviço de remoção aérea dos pacientes do interior durante a pandemia, dobrando de três para seis a quantidade de UTI Aérea, sendo três para uso exclusivo de pacientes com Covid-19.