Grupo de hakers “Anonymous” ressurge durante atos no EUA e cita Bolsonaro

Redação AM POST

O grupo de hackers conhecido mundialmente como “Anonymous” se manifestou através de um vídeo neste domingo (31) no Twitter, para apoiar os protestos antirracistas nos EUA após o assassinato de um homem negro, identificado como George Floyd pelo policial Derek Chauvin no Estado de Minessota. O grupo também tem se pronunciado através de posts e em um deles eles cita o presidente da República Jair Bolsonaro e outros famosos, que teriam envolvimento com o tráfico internacional de crianças por meio de John Casablancas, amigo de Donald Trump.

“Algo que as pessoas devem olhar no Brasil é investigar se Bolsonaro tem algum vínculo com o traficante e estuprador de crianças John Casablancas, um associado próximo de Trump que atuava como procurador de negócios de Trump no Brasil sob algum cargo obscuro e indefinido”, escreveu o grupo.

Em outros tuítes, o grupo afirmou que vai expor o governo dos EUA e diversos de seus crimes já praticados.

“As pessoas já se cansaram dessa corrupção e violência de uma organização que promete mantê-las seguras. Depois dos eventos dos últimos anos, muitas pessoas agora estão começando a aprender que você não está aqui para nos salvar, mas sim para nos oprimir e realizar a vontade da classe dominante criminal. Você está aqui para manter a ordem das pessoas no controle, não fornecer segurança para as pessoas que estão sendo controladas”, diz um interlocutor no vídeo.

“Esses oficiais devem enfrentar acusações criminais, e o oficial (Derek) Chauvin, especialmente, deve enfrentar acusações de assassinato. Infelizmente, não confiamos na sua organização corrupta para fazer justiça, então estaremos expondo seus muitos crimes ao mundo. Nós somos Legion. Nos aguarde”, finaliza.

Veja o vídeo e os tuítes na íntegra e a tradução: