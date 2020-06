Grupo é preso derretendo ouro ilegal em apartamento na zona Sul de Manaus

Redação AM POST

Um idoso de 59 anos juntamente com um grupo de homens, foram presos após serem descobertos derretendo ouro na madrugada dessa terça-feira (16), dentro do edifício Fórum Business, situado na avenida André Araújo, no bairro Aleixo, Zona Sul de Manaus. O minério era ilegal.

Uma denúncia anônima relatou sobre o delito e a policia foi até o local fazer a averiguação. Com a chegada dos PMs, o grupo foi flagrado já tendo formado uma linha de produção no processo para o derretimento do material em um dos cômodos do prédio.

A polícia apreendeu 13 celulares de marcas distintas, 20 folhas de cheques, um RG falso, R$ 2.493,00 em espécie e 1088,95 gramas de ouro.

Os meliantes foram detidos e levados a uma delegacia para os procedimentos cabíveis.