Grupo Samel anuncia transição da gestão do hospital de campanha municipal

O Grupo Samel anunciou nesta terça-feira, 9 de junho, o início do processo de transição da gestão do Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes, administrado em conjunto com o Instituto Transire e a Prefeitura de Manaus. Viabilizada por meio de parceria público-privada, a unidade concedeu mais de 500 altas médicas a pacientes acometidos pela Covid-19 em apenas 58 dias de funcionamento.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, os dirigentes da rede privada de saúde fizeram um balanço positivo do período à frente do hospital de campanha, que se tornou referência no tratamento da doença causada pelo novo coronavírus. Além de contribuir na transição, o Grupo Samel irá ceder à prefeitura um projeto com orientações técnicas visando à continuidade da unidade hospitalar pós-pandemia, com foco em cirurgias eletivas.

“No momento mais crítico desta pandemia, nós estávamos lá, trabalhando. Graças a todos os parceiros, aos profissionais de saúde, conseguimos dar mais de 500 altas em 58 dias. Termos contribuído no momento mais difícil da saúde mundialmente nos dá muito orgulho. Embora seja um hospital de campanha, está preparado com tomografia, laboratório e todos os 180 leitos são equipados com a Cápsula Vanessa”, destacou Ricardo Nicolau, diretor do Grupo Samel e coordenador da unidade.

Diretor-presidente do grupo, Luís Alberto Nicolau ressaltou que o trabalho da Samel não se limitou à cidade de Manaus durante a pandemia, mas foi levado, gratuitamente, a 50 municípios do interior do Amazonas, a estados como Pará e Acre, e para fora do Brasil, como a Bolívia.

“Já conseguimos quase 1.500 altas diretamente sob nossa gestão, mas certamente foram milhares. Nós estamos à disposição para implantar nosso método, que agora já é reconhecido pela OMS [Organização Mundial de Saúde] e reconhecido pelo Ministério da Saúde. Inclusive, hoje, o próprio ministro, general Pazuello, falou que a nossa cápsula está disseminada pelo Brasil e pelo mundo”, pontuou.

Hospital para cirurgias

Defendendo a manutenção da estrutura hospitalar de alta complexidade montada nos prédios originalmente destinados a uma escola municipal, o Grupo Samel anunciou que está elaborando um projeto contendo direcionamentos e recomendações técnicas para que o hospital de campanha, após a pandemia, passe a realizar procedimentos cirúrgicos planejados.

“Nós vamos deixar com a Prefeitura todo o projeto, todo o planejamento para a continuidade desse hospital, assim como os nossos protocolos já utilizados hoje. Nós defendemos a continuidade desse hospital para que seja transformado em uma unidade para cirurgias de baixa e média complexidade, o que eu tenho certeza que ajudará muito a saúde pública”, assegurou Ricardo Nicolau.