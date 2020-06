Homem com tabletes de drogas e mais de R$ 49 mil em dinheiro é preso no bairro Tarumã

Redação AM POST

Policiais militares da Força Tática detiveram, na madrugada desta segunda-feira (29/06), um homem de 27 anos por tráfico de drogas, no bairro Tarumã, zona oeste da capital. Com ele, os policiais apreenderam três tabletes de supostamente maconha, um veículo modelo Fiat Uno, um aparelho celular Samsung e a quantia de R$ 49.811,00 em espécie.

Os policiais que atenderam à ocorrência relataram que por volta das 2h de hoje, durante patrulhamento tático pelo bairro, receberam denúncia por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) informando que uma festa clandestina estaria acontecendo na rua Esus, com a participação de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas.

Ao chegar ao local, os policiais abordaram um suspeito e, durante as buscas em seu veículo modelo Fiat Uno, encontraram dois tabletes de possivelmente maconha e o dinheiro apreendidos. Indagado, ele disse que em uma residência localizada no Prosamim do bairro Morro da Liberdade, zona sul, havia mais drogas escondidas, e levou os policiais até o local.

Durante as buscas na referida residência, a guarnição encontrou mais um tablete da mesma substância. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem, que foi conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais. Na delegacia, foi constatado ainda que ele já possuía passagens pela polícia pelos crimes de estelionato e roubo.