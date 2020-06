Homem é baleado e tem a mão decepada por criminosos em Eirunepé

Redação AM POST

Um homem de 28 anos sofreu uma tentativa de homicídio e teve a mão esquerda decepada na noite dessa segunda-feira (8), no município de Eirunepé (distante a 1,772 quilômetros de Manaus). Dois jovens, de 19 e 21 anos, foram presos pela autoria do crime horas depois na residência de uma tia no conjunto Chaplin, no bairro de Santo Antônio.

A vítima teria se negado consumir drogas com eles. Revoltados os meliantes usaram um terçado para cortar a mão do rapaz que também foi baleada cinco vezes, com tiros que atingiram a cabeça e o ombro.

Após o crime, a vítima ainda foi socorrida e lavada a uma unidade hospitalar para receber cuidados médicos mas segue internada em estado grave.