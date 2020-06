Homem é baleado no peito e morre após ser recusar a entregar moto durante assalto em Manaus

Redação AM POST

Um homem, identificado como Erisson Ramos da Silva, de 35 anos, morreu após ser baleado durante assalto no início da noite desta quarta-feira (17), nas proximidades do Museu da Amazônia (Musa), na avenida Margarita, bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus.

Em relato, testemunhas que presenciaram a ação, informaram que dois homens em uma motocicleta tentaram assaltar a vítima e levar a motocicleta, no entanto, Erisson acabou se negando a entregar o veículo e foi baleado, ele recebeu um tiro fatal no peito, mas para ter a certeza da morte, os criminosos ainda efetuaram mais seis vezes.

Os suspeitos fugiram do local apenas com o celular da vítima e a moto foi deixada no local. Populares ainda tentaram o socorrer acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o óbito foi constatado.

O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.