Homem é detido após jogar tinta vermelha em frente ao Palácio do Planalto

Redação AM POST

A frente do Palácio do Planalto, que é a sede do governo federal, onde trabalha o presidente Jair Bolsonaro, foi alvo de vandalismo na manhã desta segunda-feira (8) quando um homem jogou tinta vermelha na direção da rampa usada por autoridades em eventos oficiais. O infrator foi levado para a Polícia Federal por ataque ao patrimônio público.

A tinta foi jogadas nas imediações de uma cerca móvel que faz a separação entre o palácio e a rua. Funcionários da limpeza foram acionados para tirar a tinta do local. Nesse momento Bolsonaro já estava no prédio.

Ontem (7) muitas manifestações políticas foram feitas em Brasília e muitas delas de pessoas contrárias ao governo Bolsonaro. Apoiadores do presidente também protestaram em resposta.