Homem é detido por cultivar plantio de maconha em sua residência no bairro Tarumã

Redação AM POST

Policiais militares do 2º Batalhão de Polícia de Choque das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (BPChoque/Rocam) detiveram, na tarde de terça-feira (16/06), um homem de 48 anos que mantinha uma plantação de ervas supostamente maconha no quintal de sua residência, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

A equipe realizava patrulhamento ostensivo pela zona oeste quando recebeu, por volta das 17h, denúncia anônima via linha direta sobre um plantio de maconha que era feito no quintal de uma residência no bairro Tarumã. Ao chegar ao local indicado, após entrada autorizada pelo proprietário, os policiais realizaram buscas, durante as quais foi encontrado um total de oito vasos com várias mudas de plantas supostamente do gênero Cannabis.

Diante dos fatos, o proprietário e o material apreendido foram conduzidos ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.