Homem é encontrado morto a facadas após bebedeira em Manaus

Redação AM POST

Um homem, identificado apenas como Raimundo, conhecido como “Bia”, de 33 anos, foi encontrado morto com três facadas na manhã desta quarta-feira (24) dentro de uma residência, na rua Rio Arara, no bairro São Jose 1, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, Raimundo teria sido assassinado após um desentendimento com um outro homem onde supostamente estavam consumido entorpecentes e bebidas alcoólicas no local. O suspeito ainda não foi encontrado.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e a A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o caso.