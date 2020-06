Redação AM POST

Um homem, identificado apenas como Manoel, foi encontrado morto dentro de casa, na noite dessa terça-feira (16), na rua vale do Sol, no bairro Lírio do Vale, na Zona Oeste de Manaus.

Segundo a polícia, o homem estava com sinais de estrangulamento e está sendo investigada a possibilidade de um homicídio, no entanto, também não é descartada a possível morte por acidente doméstico.