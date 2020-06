Homem é golpeado com terçadadas no Terminal 3

Redação AM POST

Um jovem de 23 anos, sobreviveu após ser golpeado com terçadadas na cabeça dentro do terminal de integração 3 (T3), no bairro da Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Conforme a polícia, usuários do transporte coletivo que estavam no local viram toda a cena e relataram que a vítima e o suspeito eram concorrentes e estavam em uma discussão quando o autor do crime se armou com terçado e o golpeou seu desafeto várias vezes. Após a tentativa de homicídio, o acusado conseguiu fugir e ainda não foi capturado.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que fez os primeiros socorros e encaminhou o rapaz ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo.

Até o momento, o estado de saúde do mesmo não foi divulgado.