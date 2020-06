Homem é morto pelo próprio amigo atrás de igreja em Manaus

Redação AM POST

Anderson Cardoso Borges, de 35 anos, foi encontrado morto na manhã dessa quinta-feira (11), atrás de uma igreja, situada na rua das Pedras, na comunidade Raio de Sol, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações da polícia, Anderson foi golpeado com uma pá de pedreiro no tórax, fazendo um corte de 6 centímetros.

Moradores em torno, relataram que a vítima estava consumindo bebida alcoólica com um amigo e em um certo momento eles se desentenderam e o ‘amigo’ efetuou o golpe e em seguida fugiu.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo e o autor do crime foi capturado por policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).