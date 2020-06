Homem é preso após espancar esposa e ameaçar incendiar residência na zona leste de Manaus

Redação AM POST

Por volta das 20h30 deste domingo (21/06), policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram um homem de 37 anos acusado de espancar e ameaçar sua esposa de 28 anos, na residência do casal que fica na rua Eucalipto, bairro João Paulo II, zona leste.

Segundo os policiais, quando estavam em patrulhamento de segurança pela área da ocorrência, receberam alerta do Supervisor de Área da 30ª Cicom sobre a violência doméstica e se dirigiram para o local indicado.

Ao entrarem na casa, os policiais receberam informações da vítima sobre a atitude do marido, que foi flagrado com uma faca, ameaçando cortar a mangueira do gás de cozinha para tocar fogo na casa.

Os policiais perceberam o estado de embriaguez do homem, que resistiu à voz de prisão, mas foi contido e encaminhado à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) para os procedimentos legais.