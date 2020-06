Homem é preso após estuprar menina de 12 anos em Manaquiri

Redação AM POST

A equipe de investigação da 33ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manaquiri (distante 60 quilômetros em linha reta da capital) cumpriu, neste domingo (07/06), por volta das 6h, mandado de prisão preventiva em nome de André Alves de Macedo, 41, por estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos. O crime foi cometido no dia 15 de maio deste ano, na residência da vítima, naquele município.

De acordo com o delegado Ivo Cunha, titular da unidade policial, o infrator foi preso na comunidade Laranjal, na zona rural de Manaquiri. Na ocasião do delito, o infrator, que estava morando de favor na residência da avó da adolescente, ameaçou a vítima com uma faca para que ela entrasse no quarto com ele e tirasse a roupa. No entanto, a vítima se recusou a obedecer ao infrator.

“Diante da negativa da vítima, André ameaçou a adolescente de morte e tocou nas genitálias dela. Entretanto, no instante em que a menina foi chamada pela tia, o indivíduo deixou que ela saísse do quarto, momento em que denunciou à tia o que estava se passando”, explicou o delegado Cunha.

Conforme a autoridade policial, a tia da menina tentou agredir o infrator que empreendeu fuga do local. Em seguida, a denúncia foi formalizada e, após os procedimentos de diligências indicarem que André havia, de fato, cometido o crime, foi solicitado o pedido de prisão em nome dele.

Procedimentos – André foi indiciado por estupro de vulnerável. Após os procedimentos cabíveis, ele ficará custodiado na carceragem da 33ª DIP à disposição da Justiça.