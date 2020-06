Homem é preso após invadir casa e tentar matar outro indivíduo com facada e pauladas em Manaus

Redação AM POST

Maurício Silva da Costa, de 40 anos, foi preso após tentar matar um homem de 38 anos na tarde desta sexta-feira (26), na avenida Margarita, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. O agressor foi capturado nas proximidades do local do crime.

Segundo a polícia, Maurício estava embriagado e invadiu a residência da vítima com uma barra de ferro e o agrediu com pancadas na cabeça e uma facada. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

Após a tentativa de homicídio, a vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo onde passa por cirurgia. O homem apresenta quadro é estável.

O meliante foi levado ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis.