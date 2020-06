Homem é preso após invadir loja e tentar roubar objetos em shopping da zona leste de Manaus

Redação AM POST

Policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, na noite do domingo (14/06), um homem de 39 anos por roubo a uma loja de confecções de um shopping na alameda Cosme Ferreira, bairro São José, zona leste de Manaus.

Os policiais faziam patrulhamento de segurança por áreas da zona leste quando foram acionados, por volta das 23h40, para verificar denúncia de possível roubo que estaria ocorrendo em uma loja de confecções de um shopping na alameda Cosme Ferreira. No local, observando as imagens da câmera de segurança, os policiais viram um homem violando a trava de segurança da loja depois de ter quebrado a vidraça com uma pedra.

Os policiais foram até a loja e, após varredura nas dependências do local, encontraram o suspeito escondido na sala de descanso dos funcionários. Em revista pessoal, os policiais encontraram com ele seis bermudas femininas, dois pares de óculos de sol, três relógios de pulso, seis carteiras porta-cédulas e um porta-cartão, retirados das vitrines do estabelecimento.

Diante das evidências, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material furtado, ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para providências.