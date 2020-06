Homem é preso por tentativa de homicídio em Itacoatiara

Redação AM POST

Policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) detiveram, neste sábado (27/06), um homem de 40 anos por tentativa de homicídio, no bairro Jardim Florestal, no município de Itacoatiara (a 269 quilômetros de Manaus). Os policiais foram acionados pelo Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (CECOPOM) para verificar uma ocorrência de confronto de galera e, na ocasião, foram informados de que teria uma pessoa alvejada por arma de fogo.

Ao chegarem ao local encontraram um homem de 30 anos ferido de arma de fogo e, após o socorro da vítima, os policiais militares foram informados de que o autor dos disparos estaria nas proximidades. Com isso foram feitas diligências e o infrator foi encontrado dentro de sua residência, e com ele foi apreendida uma espingarda marca Rossi calibre 36. Diante dos fatos, o infrator recebeu voz de prisão e foi conduzido para a 2ª Delegacia Regional de Itacoatiara para os procedimentos legais.