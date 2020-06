Homem é preso suspeito de espancar e matar a própria mãe de 70 anos que o tirou da cadeia

Redação AM POST

Igor Gomes de Moraes Alves, de 29 anos, foi preso em flagrante suspeito de espancar a própria mãe até a morte no Rio de Janeiro. O carioca havia sido preso dias antes por tráfico de drogas e a mulher o tirou da cadeia.

Policiais encontraram no último sábado (6), Lúcia Regina Gomes Alves, de 70 anos, morta em sua residencia após atenderem chamado de vizinhos que ouviram a discussão entre mãe e filho. Conforme testemunhas o desentendimento entre os dois teria acontecido por conta de um pedido de hambúrguer, no qual Igor queria, mas a mãe não.

De acordo com a polícia, a vítima foi asfixiada e agredida até a morte. Investigadores disseram que depois do crime Igor saiu da casa da mãe e foi para o seu apartamento em um condomínio de luxo também na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio e foi encontrado em seguida dormindo. Policiais relataram que o filho confessou o crime e não demonstrou nenhum arrependimento.

O suspeito não trabalha e disse à polícia que recebia mesada da mãe. Agora ele vai responder por feminicídio, com pena de prisão que pode chegar a 30 anos, em caso de condenação.