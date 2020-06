Homem é suspeito de matar irmão adotivo após agressão aos seus pais em Manaus

Redação AM POST

Um homem, identificado como Darlisson Marinho Pontes, de 30 anos, foi assassinado com um tiro no tórax, na manhã dessa segunda-feira (29), dentro da própria casa, no bairro Vila Marinho, na Zona Oeste de Manaus. O principal suspeito do crime é o próprio irmão.

Populares relataram que Darlison é filho adotivo e foi resgatado de um lixão com apenas um ano de idade. No entanto, ele começou a agredir frequentemente os pais e o irmão que não deve o nome divulgado, o matou devido as agressões.

Moradores ainda socorreram Pontes o levando ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, mas ele não resistiu e morreu.

O suspeito do crime está sendo procurado e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) está investigando o caso.